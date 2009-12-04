Дизайн главной стр. сайта

Добрый день. Требует редизайн сайта ( w w w . k a l u g a r e s t . r u ). Задача - сделать как можно более удобным и современным. Пример того, ...
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в личку, аську и пр. не отвечаю
форэскиз к понедельнику 7 декабря
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