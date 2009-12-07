Приватный проект для А.Матвея (matart)

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка180 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн для сайта по он-лайн игре.

14 лет назад
asdcxz
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
MatArt
Матвей 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Всё супер, я сказал что нужно -- он сделал то что надо отношение к делу понравилось, спасибо. и удачи в дальнейших проектах
Отлично поработали, всем доволен!
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