Нужен дизайн сайта

Для вот этого сайта http://sf-kamelot.dn.ua/ строительной фирмы нужен дизайн,главное чтобы было солидно и конечно по карману чтобы не ударило,когда будете цену обдумывать,то учтите что если сработаемся, то мне нужно будет еще пару дизайнов создать. Решил ...
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Нужен дизайн. Тематика на depositfiles.com/files/r19s650ss
нужен дизайн 1 главной страницы.. новости
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