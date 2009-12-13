Требуется качественный дизайн для сайта.

$2500
Дизайн сайтовЗавершен61 заявка1458 просмотров
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Требуется сделать качественный дизайн сайта фин. тематики с элементами тех. дизайна , главная страница + баннеры(рисунки около 4-5 штук)+ 5 оформленных внутренних страниц, иконки на кнопки, т.е. полное оформление, лого есть, + клиентская зона с внутренней шаблонной страницей и страницей авторизации.

Работа не легкая, по прошлому опыту, буду много придираться.

Внимание! Смотрю на отзывы, сотрудничаю только после выполнения и одобрения пробного макета без предоплаты. Кто не работает без предоплаты - не работайте дальше, от всех остальных жду предложений! =)

p.s. Еще раз уточняю - в некоторых местах требуется немало технического дизайна, если вы не знаете что такое технический дизайн - то сначала почитайте в интернете. Проект поручу только профессионалу с историей и репутацией.

Оплата WebMoney - WMR

14 лет назад
DIVINE
Игорь 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$2500
20 дней
Уже в который раз работаю с данной студией. В очередной раз сделали быстро, качественно и самое главное - очень красиво!
++
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