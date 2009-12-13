Требуется качественный дизайн для сайта.

Требуется сделать качественный дизайн сайта фин. тематики с элементами тех. дизайна , главная страница + баннеры(рисунки около 4-5 штук)+ 5 оформленных внутренних страниц, иконки на кнопки, т.е. полное оформление, лого есть, + клиентская зона с внутренней шаблонной страницей и страницей авторизации.

Работа не легкая, по прошлому опыту, буду много придираться.

Внимание! Смотрю на отзывы, сотрудничаю только после выполнения и одобрения пробного макета без предоплаты. Кто не работает без предоплаты - не работайте дальше, от всех остальных жду предложений! =)

p.s. Еще раз уточняю - в некоторых местах требуется немало технического дизайна, если вы не знаете что такое технический дизайн - то сначала почитайте в интернете. Проект поручу только профессионалу с историей и репутацией.

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