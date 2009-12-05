Для новой установки Joomla 1.5.14 нужен дизайн и установка нескольких добавлений: форум, Header Rotator, Content Display, календарь с событиями, podcasting, Тема сайта - юмор, телевидение. Просьба претендентам иметь возможность показать свои работы. Оплата - 3000 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт под Zarafa и google chrome
когда сайты с IE или Mozilla то картинки дзеркалыные, когда зайти с Zarafa или Chrome нет!
подробно расскажу при переписки
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