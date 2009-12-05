Нужен редизайн сайта

# 1 — $

Есть сайт: lifemedia. ru.

Нужно сделать идею для дизайна. Кол-во разделов может быть больше. Также, каждый раздел имеет вложенность подразделов до 3.

Но примерно каждый раздел такой, например:

Раздел: наружная реклама

/ световые короба

/ панелькронштейны

/ вывески

/ страницы раздела вывески: виды вывесок, цена, срок изготовления, особенности

Нужны идеи, интересные, свежие.

Хотелось бы:

светлый сайт, больше белого. Цвета: синий #162983, серый: #e9e9e9, красный: cc0000; Серый, как фон где-то, синий чуть меньше фона, а красный для контраста, немного.

Не нужно флеша в оформлении сайта. Будут флеш баннеры с рекламными кампаниями (небольших два, три). Меню должно содержать основные разделы. Подразделы появляются постепенно. Должна быть навигация по подразделам, чтобы пользователь не потерялся.

Есть раздел портфолио, где есть все проекты разнесены по одноименным разделам услуг, каждый проект описан, а не просто фото.

Страницы услуг должны содержать картинки с примерами.

Планируется так:

каждый раздел содержит немного текста 500-2000 знаков, в нем есть подразделы, которые также содержать статьи. А страница с описанием услуги содержит больше текста, от 3000 знаков. Т.е. каждый раздел содержит не просто ссылки на подразделы, а еще и текст.

Примеры сайтов, которые понравились:

advans.ru

hitekgroup.ru

bdbd.ru

residential.capitalgroup.ru

adlabs.ru

Что в них нравиться? Стиль веб 2.0, минимализм и хорошие картинки на белом фоне, не фото.

И хотел бы сказать еще такой момент... для особо пронырливых: не пытайтесь писать на сайт или по координатам. Все равно переадресуют на меня. А я в свою очередь за это оставлю очень неприятный отзыв о таких действиях.

Также, нравится идея, где основное показывается на весь экран, как буд-то оконченный дизайн, но при прокрутке вниз будет еще информация.

По оплате:

оплата только победителю WMZ или через контакт. После выбора победителя, нужно будет доработать мелочи, неточности. Оплаты за участие нет.

Указывайте точный срок, когда сможете предоставить работы. Раз уж решаете участвовать, тогда будьте профессионалами, делайте вовремя. Иначе приходится ждать вас и задерживать остальных с ответом и выбором победителя.