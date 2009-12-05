Нарисовать дизайн

Для вот этого сайта http://sf-kamelot.dn.ua/ строительной фирмы нужен дизайн,главное чтобы было солидно и конечно по карману чтобы не ударило,когда будете цену обдумывать,то учтите что если сработаемся, то мне нужно будет еще пару дизайнов создать. Решил ...