Дизайн интернет магазина мелкой бытовой техники

** Господа, прошу прощения, заказчики пока не смогли у себя согласовать проект. В случае продолжения проекта исполнитель выбран. Благодарю всех за отзывы! ** Для компании (телеком) с ярким логотипом и некотоым количеством уже выведенных в продажу ...