Переделать сайт.

Требуется человек, который, аккуратно установит шапку на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www.vashgames.com. Сайт посвящен разработке игр для iPhone. Написан на Joomla.
Изначально сайт делался на скорую руку как "сайт визитка".
В данный момент появилась необходимость, в короткие сроки, сделать нестандартный, креативный по дизайну сайт, аля - www.illusionlabs.com/index.html.
А также в дальнейшем обслуживать (наполнять) этот сайт и разработать креативный логотип для компании.
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