Переделать сайт.

Есть сайт www.vashgames.com. Сайт посвящен разработке игр для iPhone. Написан на Joomla.

Изначально сайт делался на скорую руку как "сайт визитка".

В данный момент появилась необходимость, в короткие сроки, сделать нестандартный, креативный по дизайну сайт, аля - www.illusionlabs.com/index.html.

А также в дальнейшем обслуживать (наполнять) этот сайт и разработать креативный логотип для компании.