Дизайн сайта по образцу другого

Требуется исполнитель для доработки шаблона Joomla www.avilon.jino.ru Нужна шапка с анимированным глобусом, как пример www.atland.biz Текст(шрифт) в шапке, как пример atlandstart.org/ Плюс оптимизация шаблона под все разрешения монитора. Жду Ваших предложений по стоимости работы. предоплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
** Господа, прошу прощения, заказчики пока не смогли у себя согласовать проект. В случае продолжения проекта исполнитель выбран. Благодарю всех за отзывы! **
Для компании (телеком) с ярким логотипом и некотоым количеством уже выведенных в продажу продуктов требуется разработать дизайн сайта для очередного продукта. Есть короткое ТЗ на 3 страницах, описывающее пожелания к сайту, его структуру и кое-какие элементы интерфейса (включая схему страницы, 1 картинку и пожелания к цветовой гамме). Есть образец дизайна - сайт другого продукта той же компании. Что нужно:
1. Написать сюда о своем желании сотрудничать, с указанием своего портфолио (желательно, по аналогичным работам) и возможной даты начала работы. Вышлю это ТЗ. Пока не хочу его выкладывать сюда.
2. Весьма вероятно, потребуются ответы на некоторые вопросы. Например, лично мне пока непонятно, требуется ли разработка логотипа. Соответственно, буду ожидать этих вопросов плюс приблизительной оценки стоимости и сроков.
3. В пн, 07.12 буду согласовывать вопросы с Заказчиком. Напишу ответы. Собираюсь как можно быстрее решить все вопросы и выбрать исполнителя.
4. Вообще, требуется не только разработать дизайн, но и реализовать функционал всех сервисов проекта в рамках стандартного функционала «1С-Битрикс: Управление сайтом» редакции Портал (MySQL). Если занимаетесь только дизайном - хорошо, битрикс-программист есть. Если можете заодно и разработать сайт - тоже хорошо. Когда будете оценивать стоимость и сроки, укажите, пожалуйста, какую часть работ Вы готовы выполнить. Если всю работу - всё равно нужны сроки и деньги отдельно по дизайну, и отдельно по созданию сайта.
Вообще, конец года, Заказчик хочет успеть запустить проект еще в этом году, поэтому, при выборе исполнителя и дальнейшей оценке его работы будет учитываться срок разработки.
Отзывы читаю и отвечаю сегодня до полуночи и завтра до 16:00 и уже совсем поздно вечером.
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