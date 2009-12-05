Дизайн roadsafe

Дизайн согласно ТЗ.

Вся работа будет сводиться в подборе цветовых схем.

Дополнительно есть блок схемы, которые получите на email.

Бюджет ограничен указанной суммой.

В ICQ и на личку не пишите: не отвечу. Все вопросы, ответы и предложения здесь. Просматриваю часто, так что без внимания не оставлю ни одно предложение.