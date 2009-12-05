Дизайн для сайта lineage

$100
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок396 просмотров
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Нужно нарисовать или собрать дизайн пригодный для дальнейшего использования с joomla 1.5

Как основной пример, сайт l2euro.ru, l2server.ru, другие примеры и изображения можно взять с ivory-tower.de и deviantart.com

Задача дизайна: инстинктивное привлечение "задротов" 13-25 лет играть на нашем сервере.

Другими словами, в дизайне должны быть соответствующим образом использованы изображения типа "парень-девушка".

Качество картинки требуется на уровне сайтов из топа l2top.ru. В принципе, дизайн может быть почти аналогичным l2euro.ru но с другими текстурами.

Если у вас есть подобные работы, присылайте ссылку.

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14 лет назад
templogin2
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Vaasanti
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
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