Дизайн для сайта lineage

Нужно нарисовать или собрать дизайн пригодный для дальнейшего использования с joomla 1.5

Как основной пример, сайт l2euro.ru, l2server.ru, другие примеры и изображения можно взять с ivory-tower.de и deviantart.com

Задача дизайна: инстинктивное привлечение "задротов" 13-25 лет играть на нашем сервере.

Другими словами, в дизайне должны быть соответствующим образом использованы изображения типа "парень-девушка".

Качество картинки требуется на уровне сайтов из топа l2top.ru. В принципе, дизайн может быть почти аналогичным l2euro.ru но с другими текстурами.

Если у вас есть подобные работы, присылайте ссылку.

поэтапная оплата! согласование, доработка до требуемого!