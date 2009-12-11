Нужна шапка для сайта.

Светлана, стойко выдержала все мои комментарии и пожелания. Сделала красивую шапку, в краткие сроки. Очень доволен нашем сотрудничеством (т.к. работаем уже не первый раз). Уверен что обращусь еще не раз :) Спасибо за шапку и успехов в работе! ;)