Дизайн + верстка для DLE 8.3

$150
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок196 просмотров
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Необходим дизайн + верстка в стиле хайтек (возможно черные, серые, оранжевые, белые цвета) для новостного сайта новинок техники. Графики должно быть минимум - лого, кнопки и другие графические элементы (основная это css), div'ная верстка, кроссбраузерность (начиная от IE 6, Firefox 2, Safari, Opera 9, Chrome и другие).

Пример дизайна и расположения apollo.lv

P.s. !Просьба заявки оставлять только тем, кто действительно отлично знает DLE и реализацию шаблонов на нем!

Идеи по юзабилити и другие также приветствуются со стороны исполнителя.

Возможный вид главной страницы (готов выслушать предложения исполнителя)

14 лет назад
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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