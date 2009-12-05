Дизайн + верстка для DLE 8.3

Необходим дизайн + верстка в стиле хайтек (возможно черные, серые, оранжевые, белые цвета) для новостного сайта новинок техники. Графики должно быть минимум - лого, кнопки и другие графические элементы (основная это css), div'ная верстка, кроссбраузерность (начиная от IE 6, Firefox 2, Safari, Opera 9, Chrome и другие).

Пример дизайна и расположения apollo.lv

P.s. !Просьба заявки оставлять только тем, кто действительно отлично знает DLE и реализацию шаблонов на нем!

Идеи по юзабилити и другие также приветствуются со стороны исполнителя.

Возможный вид главной страницы (готов выслушать предложения исполнителя)