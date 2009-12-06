Дизайн для киносайта

1. Нужен дизайнер с опытом, без опыта не пишите - врятли справитесь.

2. Примерный пример дизайна сайта какой должен быть есть.

3. Если вы можете потом дизайн сразу сверстать под движок DLE, то доплата + 30$

4. Оплата по факту, если дизайн не понравиться, то платить не буду.