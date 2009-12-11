Дизайн музыкального сайта

Новый дизайн и верстка для сайта знакомств. Срок исполнения 2 недели.
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Доброго времени суток фрилансеры. акивно развивая свой бизнесс по продаже музыкальных инструментов. Нужен дизайн на музыкальную тематику. если сработаемся с исполнителем, то доверю ему создание волноценного сайта. пожалуйста, кто готов выполнить заказ, добавляйтесь и я уже выберу человека судя по отзывам и портфолио. спасибо
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