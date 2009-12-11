Дизайн музыкального сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен58 заявок618 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток фрилансеры. акивно развивая свой бизнесс по продаже музыкальных инструментов. Нужен дизайн на музыкальную тематику. если сработаемся с исполнителем, то доверю ему создание волноценного сайта. пожалуйста, кто готов выполнить заказ, добавляйтесь и я уже выберу человека судя по отзывам и портфолио. спасибо

14 лет назад
Kivalin
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
7 дней
Очень доволен тем, что выбрал этого исполнителя !!! после предоставленых мне трёх мкетов дизайна, я выбрал более подходящий и после Эдик отточил его до совершенства. Теперь, как и обещал доверяю ему реализацию сайта до конца. Если нужен качество и уверенность в исполнителе - вам сюда
Отличный заказчик :) всё чётко, конкретно, без лишних проблем :) рад буду сотрудничать и рекомендую всем. с финансовым вопросом проблем не возникло :)
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта lineage

    $100

    Нужно нарисовать или собрать дизайн пригодный для дальнейшего использования с joomla 1.5 Как основной пример, сайт l2euro.ru, l2server.ru, другие примеры и изображения можно взять с ivory-tower.de и deviantart.com Задача дизайна: инстинктивное привлечение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна шапка для сайта.

    Добрый день! Нужна шапка для сайта. Сделать ее нужно сегодня. Так что если вы свободны и умеете делать красивые шапки - пишите цену, сроки и оставляйте свои контакты. Спасибо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка для DLE 8.3

    $150

    Необходим дизайн + верстка в стиле хайтек (возможно черные, серые, оранжевые, белые цвета) для новостного сайта новинок техники. Графики должно быть минимум - лого, кнопки и другие графические элементы (основная это css), div'ная верстка, кроссбраузерность ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тема для Explay 3

    Нужно создать тему для данного движка, интересуют варианты как на основе готовых psd, так и с нуля. Предлагайте цены и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн roadsafe

    $150

    Дизайн согласно ТЗ. Вся работа будет сводиться в подборе цветовых схем. Дополнительно есть блок схемы, которые получите на email. Бюджет ограничен указанной суммой. В ICQ и на личку не пишите: не отвечу. Все вопросы, ответы и предложения здесь. Просматриваю ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать сайт.

    Есть сайт www.vashgames.com. Сайт посвящен разработке игр для iPhone. Написан на Joomla. Изначально сайт делался на скорую руку как "сайт визитка". В данный момент появилась необходимость, в короткие сроки, сделать нестандартный, креативный по дизайну сайт, аля ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад