Дизайн музыкального сайта

Очень доволен тем, что выбрал этого исполнителя !!! после предоставленых мне трёх мкетов дизайна, я выбрал более подходящий и после Эдик отточил его до совершенства. Теперь, как и обещал доверяю ему реализацию сайта до конца. Если нужен качество и уверенность в исполнителе - вам сюда