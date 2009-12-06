Доработать тему для магазина софта

http://freelance.kz/ наподобие этого тоже под такой же движок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание
Сайт временно находится по адресу www.evtest.mcdir.ru. Сайт работает на движке WP + плагин e-commerce. Используется тема Crafty Cart.
Необходимо доработать данную тему в соответствии с заданием ниже. Тему можно скачать http://www.billionstudio.com/news/free-crafty-cart-theme/.
Время выполнения задания – 1 неделя.
Тематика сайта: основная – продажа программного обеспечения; второстепенная – продажа компьютерного железа, некоторые IT-услуги.
Требования к теме:
1. Основная цветовая гамма должна сочетатся с логотипом (цветовую гамму логотипа не менять). Она должна быть легкой и не мрачной.
2. Необходимо нарисовать картинку для корзины.
3. Тема должна содержать 3 колонки (левая, центр, правая). Хорошо бы, чтобы центральная колонка с содержимым шла в коде первой.
4. Меню для категорий должно быть раскрывающимся (вертикальным) списком.
5. На обе колонки - левую и правую - должна быть возможность установки виджетов.
6. Средняя колонка должна масштабироваться по ширине c учетом IE6.
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