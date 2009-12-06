Доработать тему для магазина софта

Техническое задание

Сайт временно находится по адресу www.evtest.mcdir.ru. Сайт работает на движке WP + плагин e-commerce. Используется тема Crafty Cart.

Необходимо доработать данную тему в соответствии с заданием ниже. Тему можно скачать http://www.billionstudio.com/news/free-crafty-cart-theme/.

Время выполнения задания – 1 неделя.

Тематика сайта: основная – продажа программного обеспечения; второстепенная – продажа компьютерного железа, некоторые IT-услуги.

Требования к теме:

1. Основная цветовая гамма должна сочетатся с логотипом (цветовую гамму логотипа не менять). Она должна быть легкой и не мрачной.

2. Необходимо нарисовать картинку для корзины.

3. Тема должна содержать 3 колонки (левая, центр, правая). Хорошо бы, чтобы центральная колонка с содержимым шла в коде первой.

4. Меню для категорий должно быть раскрывающимся (вертикальным) списком.

5. На обе колонки - левую и правую - должна быть возможность установки виджетов.

6. Средняя колонка должна масштабироваться по ширине c учетом IE6.