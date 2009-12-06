Редизайн сайта

# 1 — $

Нужно нарисовать новый дизайн для сайта http://www.groundstroy.ru/:

1. Логика формирования главной страницы остается

2. Меню слева остается

3. Горизонтальное меню должно иметь не 4, а 5 пунктов (добавляется пункт Нашм материалы)

4. Дизайн нужен под резиновую верстку

5. Логотип желательно придумать новый, фирменного стиля, цветов и т.д. нет, но разработка фирменного стиля не требуется.

6. Дизайн сайта должен иметь вид профессиональный, а не любительский, как сейчас, теплый, дружелюбный, но без впадения в детство, уважительный, корректный, ориентированный на частного заказчика.

7. Рассчитываю принять окончательный вариант в PSD-файле, разбитом на слои, если не предложите иной, более удобный вариант, основываясь на Вашем опыте профессионала:)