Редизайн сайта

http://freelance.kz/ наподобие этого тоже под такой же движок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать новый дизайн для сайта http://www.groundstroy.ru/:
1. Логика формирования главной страницы остается
2. Меню слева остается
3. Горизонтальное меню должно иметь не 4, а 5 пунктов (добавляется пункт Нашм материалы)
4. Дизайн нужен под резиновую верстку
5. Логотип желательно придумать новый, фирменного стиля, цветов и т.д. нет, но разработка фирменного стиля не требуется.
6. Дизайн сайта должен иметь вид профессиональный, а не любительский, как сейчас, теплый, дружелюбный, но без впадения в детство, уважительный, корректный, ориентированный на частного заказчика.
7. Рассчитываю принять окончательный вариант в PSD-файле, разбитом на слои, если не предложите иной, более удобный вариант, основываясь на Вашем опыте профессионала:)
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