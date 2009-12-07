Требуется дизайн + обработка фотографий

Требуется

1 подрихтовать дизайн страницы каталога продукции (оформить красиво табличку не более)

2 обработать фотографии : фотографии продукции товаров надо перевести из джепег в бмп с альфаканалом. простыми словами - сделать белый фон под продуктами прозрачным. фотографий порядка 500 шт

когда оставляете заявку на работу, пожалуйста указывайте примерные цены на первый и второй пункт отдельною

спасибо