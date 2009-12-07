Требуется дизайн + обработка фотографий

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки488 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется

1 подрихтовать дизайн страницы каталога продукции (оформить красиво табличку не более)

2 обработать фотографии : фотографии продукции товаров надо перевести из джепег в бмп с альфаканалом. простыми словами - сделать белый фон под продуктами прозрачным. фотографий порядка 500 шт

когда оставляете заявку на работу, пожалуйста указывайте примерные цены на первый и второй пункт отдельною

спасибо

14 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта Ragnarok Online

    $33

    Нужно сделать сайт в стиле игры Ragnarok Online. Хороший пример, но не по данной теме – imws.ru Ширина сайта 1000px Отступы от края слева и справа обязательно. Шапка с качественными картинками с персонажами Ragnarok Online. Левый блок – Вертикальное меню. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн информационно аналитической системы

    Добрый день. Разработан программный продукт на технологиях ASP.NET + Silverlight. Необходимо предложить новый, более удобный дизайн нескольких основных страниц проекта. Обязательное условие - кандидат нужен из Киева, для личной встречи и обсуждения ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $250

    Нужно разработать макет сайта в стиле vertu.ru Старый сайт http://delitecompany.ru Всю информацию брать со старого сайта. -- Тип сайта - интернет магазин Сфера - продажа люстр, светильников и прочей светотехники. -- Срок предоставления набросков - 2 часа Доработка после утверждения наброска - 4 ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать тему для магазина софта

    $30

    Техническое задание Сайт временно находится по адресу www.evtest.mcdir.ru. Сайт работает на движке WP + плагин e-commerce. Используется тема Crafty Cart. Необходимо доработать данную тему в соответствии с заданием ниже. Тему можно скачать http://www.billionstudio.com/news/free-crafty-cart-theme/. Время выполнения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужно нарисовать новый дизайн для сайта http://www.groundstroy.ru/: 1. Логика формирования главной страницы остается 2. Меню слева остается 3. Горизонтальное меню должно иметь не 4, а 5 пунктов (добавляется пункт Нашм материалы) 4. Дизайн нужен под резиновую верстку 5. Логотип желательно ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аукцион на PhpProBid

    $500

    У меня есть аукцион но он мне не устраивает нужно переделать полность первое Дизайн второе формы категории и создания лота.И убрать не нужное.Исправить ошибки скрипта.

    PHP
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад