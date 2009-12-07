Дизайн сайта Ragnarok Online

$33
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Нужно сделать сайт в стиле игры Ragnarok Online.

Хороший пример, но не по данной теме – imws.ru

Ширина сайта 1000px

Отступы от края слева и справа обязательно.

Шапка с качественными картинками с персонажами Ragnarok Online.

Левый блок – Вертикальное меню. Случайный скриншот.

Центральный блок – текст.

Правый блок – Авторизации, 5 последних статей, Поиск.

Футер – Место для счетчиков и копирайта.

Схему сайта кину исполнителю в личку и добавлю в icq.

Бюджет необсуждается – 1000р

Пишите ваши предложения сюда или в личку.

Дизайн сайта
14 лет назад
kotorr1
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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