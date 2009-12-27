Flash-шапка для интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок368 просмотров
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Для магазина стройматериалов. Простая, красивая, грамотная.Детальнее лично.Пожалуйста- примерные цены и сроки.Предложения скрыты.

14 лет назад
Ganga
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Хороший парень и специалист, постоянно на связи. На каждое предложение предоставляет несколько вариантов, терпелив к заказчику и его фантазиям. Остался доволен его работой и вообще сотрудничеством с ним.
Приятно работать с человеком, заинтересованном в качестве продукта. Регулярная связь, предоставление необходимых материалов и макетов, своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!
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