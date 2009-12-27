Flash-шапка для интернет-магазина

В рамках работ по созданию нового сайта требуется разработать дизайн. Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности). К обозначенной дате оба ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для магазина стройматериалов. Простая, красивая, грамотная.Детальнее лично.Пожалуйста- примерные цены и сроки.Предложения скрыты.
- Похожие заказы
- $390Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Создание дизайна для фирмы занимающиейся транспортировкой грузов. Задание полностью на фантазию дизайнераДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Дизайн сайта Техническое задание. Требуется сделать сайт по атомным электростанциям экологической направленности. В качестве цветовой гаммы необходимо использовать синие, красные и белые цвета – цвета логотипа компании. Самого логотипа нет, он в разработке. Время разработки: 2 ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется дизайн сайта для музыкально кол-ва (направление ретро хиты 80-90х гг). Хочется что-ниб.вроде промо сайта, черный фон приглушонный, антураж соответствующий. Что скажите? Сроки, цены. Буду признательна, если сообщение будете оставлять здесь, спасибо.Дизайн сайтов71 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется легкое и изящное украшение 2-х интернет магазинов, добавить предновогоднего натроения так сказать... www.gamehall.ru www.tick-tock.ruДизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать сайт под "ключ". Тематика сайта: АнимеДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется 1 подрихтовать дизайн страницы каталога продукции (оформить красиво табличку не более) 2 обработать фотографии : фотографии продукции товаров надо перевести из джепег в бмп с альфаканалом. простыми словами - сделать белый фон под продуктами прозрачным. ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $33
Нужно сделать сайт в стиле игры Ragnarok Online. Хороший пример, но не по данной теме – imws.ru Ширина сайта 1000px Отступы от края слева и справа обязательно. Шапка с качественными картинками с персонажами Ragnarok Online. Левый блок – Вертикальное меню. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Разработан программный продукт на технологиях ASP.NET + Silverlight. Необходимо предложить новый, более удобный дизайн нескольких основных страниц проекта. Обязательное условие - кандидат нужен из Киева, для личной встречи и обсуждения ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно разработать макет сайта в стиле vertu.ru Старый сайт http://delitecompany.ru Всю информацию брать со старого сайта. -- Тип сайта - интернет магазин Сфера - продажа люстр, светильников и прочей светотехники. -- Срок предоставления набросков - 2 часа Доработка после утверждения наброска - 4 ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад