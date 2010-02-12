Дизайн сайта по проблемам головного мозга

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В рамках работ по созданию нового сайта требуется разработать дизайн.

Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности).

К обозначенной дате оба исполнителя должны предоставить эскиз макета оформления. (Эскиз отражает общую идею. Подробные требования к эскизу см. в приложении.)

Далее мы выбираем один из двух вариантов, собираем замечания и продолжаем работать с Исполнителем, чей дизайн мы выберем.

Один из двух исполнителей, чья работа не была выбрана, получает 170 USD после представления эскиза, удовлетворяющего требованиям ТЗ.

Один из двух исполнителей, чья работа была выбрана, получает 390 USD после выполнения всех требований ТЗ.

Эскизы необходимо предоставить 14 декабря 2009г.

Пожалуйста, отписывайтесь здесь. Присылать предложения в личку, ICQ или Skype не нужно.

В этом месяце я размещаю 3 похожих конкурса. Этот - второй. Пожалуйста, не путайте их. Речь идёт о трёх разных сайтах.