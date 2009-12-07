Требуется легкое и изящное украшение 2-х интернет магазинов, добавить предновогоднего натроения так сказать... www.gamehall.ru www.tick-tock.ru
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Здравствуйте. Требуется дизайн сайта для музыкально кол-ва (направление ретро хиты 80-90х гг). Хочется что-ниб.вроде промо сайта, черный фон приглушонный, антураж соответствующий. Что скажите? Сроки, цены. Буду признательна, если сообщение будете оставлять здесь, спасибо.
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