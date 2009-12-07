Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт71 заявка468 просмотров
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Здравствуйте. Требуется дизайн сайта для музыкально кол-ва (направление ретро хиты 80-90х гг). Хочется что-ниб.вроде промо сайта, черный фон приглушонный, антураж соответствующий. Что скажите? Сроки, цены. Буду признательна, если сообщение будете оставлять здесь, спасибо.

Дизайн сайта
14 лет назад
7777mb
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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