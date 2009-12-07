Создание дизайна для фирмы

В рамках работ по созданию нового сайта требуется разработать дизайн. Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности). К обозначенной дате оба ...