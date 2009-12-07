Создание дизайна сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт55 заявок486 просмотров
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Необходимо сделать дизайн интернет-магазина.

Интернет-магазин оборудования для отопления.

До сих пор данное направление компании было частью сайта vertex точка ru (красный раздел). Теперь решили отделиться и создать отдельный сайт под оборудование для отопления.

Вся структура, товары, описания будут взяты оттуда в точности так как есть, прошу это учесть.

В остальном хочется до неузнаваемости другой, индивидуальный дизайн связанный именно с оборудованием для отопления. Чрезмерной красоты не нужно, так как основная задача сайта – реклама и технический каталог для подбора оборудования, но и белый фон с черным текстом тоже не пойдет!

После окончания работы с исполнителем свяжется придирчивый верстальщик и будет требовать то, чего ему будет нехватать, поэтому нужен ПРОФИ!

Кто чувствует в себе силы, пишите цены за данный проект с сылками на портфолио.

14 лет назад
dugites
38 летАрмения
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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