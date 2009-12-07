Качественный дизайн по аналогии

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок249 просмотров
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Есть задача сделать сайт для компании по роду занятий - производство гранита.

Хороший пример аналогии : www.concetto.net

Кто способен взяться под ключ - назовите цену и сроки, в приват сообщения.

14 лет назад
ukrainerules
Сергей 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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