Дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок420 просмотров
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Надо нарисовать дизайн сайта под один скрипт, подробности в личке или по icq 319202997

Дизайн сайта
14 лет назад
Mustang999
Илья 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
v0xel
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Требовалось выполнить проект в сжатые сроки, большой удачей оказался выбора в качестве исполнителя Степана. В результате были представлены несколько вариантов работы, которые убеждали в профессионализме исполнителя. Еще раз хочу сказать спасибо Степану за работу.
Прекрасный заказчик — задача поставлена четко и ясно! Приятно работать! Всем рекомендую!
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