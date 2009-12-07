Нарисовать дизайн сайта.

Тематика: новости энергетики, аналитические статьи, обзоры.

В шапке должна быть фотография (фотографию подбирать не надо), по краям нужны меню под рубрики. Около 12 пунктов меню.

В центре страницы информационные блоки, вставки с видео.

Также в центре страницы есть место под большие фотографии, размером 400 на 300.

Стоимость работы 2500 рублей.

Сроки: 2-3 дня.