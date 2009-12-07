Редизайн портала обмена ссылками.

$150
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок430 просмотров
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Требуется сменить дизайн для сайта http://linkmarket.cmstudio.biz/

Очень лёгкий ДИЗАЙН КАК СЕЙЧАС НУЖЕН и места для рекламы ДОБАВИТЬ - БАННЕРЫ 120 НА 600 И 160 НА 600.

ПОРТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПОХОЖИЙ НА ДИЗАЙН АДМИН ЧАСТИ СМС.

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14 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)