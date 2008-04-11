Требовалось выполнить проект в сжатые сроки, большой удачей оказался выбора в качестве исполнителя Степана. В результате были представлены несколько вариантов работы, которые убеждали в профессионализме исполнителя. Еще раз хочу сказать спасибо Степану за работу.