v0xel

Степан Чечель v0xel

 
38 летРоссия/Липецк
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Разработка дизайнов сайтов.

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Mustang999
Илья 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
Требовалось выполнить проект в сжатые сроки, большой удачей оказался выбора в качестве исполнителя Степана. В результате были представлены несколько вариантов работы, которые убеждали в профессионализме исполнителя. Еще раз хочу сказать спасибо Степану за работу.
Прекрасный заказчик — задача поставлена четко и ясно! Приятно работать! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
numb
Саша 
34 годаИталия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
16 лет назад
Необходимо создать 3 баннера для Adult сайта
Супер. Всё сделано быстро, качественно, и очень красиво! Спасибо! Если что, ещё обращусь :)
Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга