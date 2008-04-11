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Портфолио
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- Компания "Рулевой"150 просмотров
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Требовалось выполнить проект в сжатые сроки, большой удачей оказался выбора в качестве исполнителя Степана. В результате были представлены несколько вариантов работы, которые убеждали в профессионализме исполнителя. Еще раз хочу сказать спасибо Степану за работу.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик — задача поставлена четко и ясно! Приятно работать! Всем рекомендую!
$45
10 баллов
16 лет назад
Супер. Всё сделано быстро, качественно, и очень красиво! Спасибо! Если что, ещё обращусь :)
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Приятно с Вами работать.
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга