Mustang999

Илья Mustang999

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

ICQ - 319202997

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Адаптация HTML сайта под мобильные устройства
Илья ответственный заказчик. Все материалы предоставили быстро, без задержек. Оплата так же своевременно. Рекомендую! Спасибо за заказ. Обращайтесь
Работой с Игорем очень доволен, работа выполнена в срок, отлично разбирается в верстке, в WordPress. Приятный в общение человек.
Ответный отзыв
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сверстать макет под Webasyst Shop-script
Спасибо Mustang999'у за работу, за хороший гонорар, выполнена работа на все сто, очень симпатичный получился сайт :) Всем рекомендую, работодателя Mustang999!
Очень понравилось работать с Дмитрием. Знает свою работу на 5+
Ответный отзыв
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн праздничного(свадебного) сайта
Понравилось работать с этим человеком - грамотное тз с предоставлением свободы в использовании своего взгляда на дизайн - все, что нужно дизайнеру :) проектом довольна, советую заказчика
Маргариты работает в различных стилях, захотелось что-то креативного, она предложила и такой вариант. Приятный, терпеливый дизайнер!
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v0xel
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
Прекрасный заказчик — задача поставлена четко и ясно! Приятно работать! Всем рекомендую!
Требовалось выполнить проект в сжатые сроки, большой удачей оказался выбора в качестве исполнителя Степана. В результате были представлены несколько вариантов работы, которые убеждали в профессионализме исполнителя. Еще раз хочу сказать спасибо Степану за работу.
Ответный отзыв
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нужно сверстать psd исходник
Приятно было работать с Максимом! Поняли друг друга сразу! Рекомендую!
Очень приятно работать с Антоном, всё сделал в срок и отличная работа одним словом. Обещал оказать помощь если возникнут какие-либо трудности.
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