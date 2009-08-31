Mustang999

Необходимо на сайт cms wp (без интернет магазина) привязать систему оплаты, с банком не определено еще.
- $15Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется адаптация сайта под мобильные устройстваЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать макет для печати полотна 2 на 3 метра. По макету ничего сложно (Никакой отрисовки логотипов и топу подомному не надо!), имена, дата, и возможны узоры(сердечки), что-то в таком плане.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Надо нарисовать обычную вешалку с датой и с именем.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Вставить дизайн в cms, предпочтительнее Joomla, но возможно рассмотреть другие варианты.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн сайта на цветочную тематику. Сроки не горят, 1–2 недели Концепция и дизайн на Ваш вкус, но есть и мои предпочтения.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Сверстать psd главной страницы по всем современным параметрам, срок неделя icq 319202997HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нарисовать дизайн сайта на тему роз, свадебно-романтического уклонаДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Сверстать дизайн и натянуть на shop-script, сроки неделя. icq 319202997Завершен13 лет назад
- $70
Надо нарисовать дизайн для магазина цветов для shop-script webasyst icq 319202997Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Сверстать psd главной и внутренней страницы, срок неделя icq 319202997HTML-верстка16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн праздничной темы (свадебной, романтической). icq 319-202-997Завершен14 лет назад
- $10
Нарисовать простенький шаблон сайта романтическая тематика, с версткой. icq 319-202-997Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Сверстать psd главной страницыHTML-верстка49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Надо нарисовать дизайн сайта под один скрипт, подробности в личке или по icq 319202997Завершен14 лет назад
Необходимо поднять тиц сайт недвижимость. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Сверстать psd главной страницы и внутреннейЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо сделать (нарисовать) дизайн сайта праздничной тематике. icq 319-202-997Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Задача - изменить в shop-script premium ссылки на каталог товаров с динамических ссылок, на статические. Только на каталог товаров и всё!Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Есть готовый дизайн для скрипа, осталось только его вставить в сам скриптЗавершен17 лет назад