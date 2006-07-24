Приветствую! Нужен дизайн для сайта http://xcode.ru Но! Как видите, еще не начал толком работать, денег нет. Поэтому взамен предлагаю спрогать что-нибудь (на php) или сверстать. В любом случае, работа пойдет в Ваше портфолио, ...
Натянуть дизайн в shop-script premium
Есть готовый дизайн для скрипа, осталось только его вставить в сам скрипт
Выбранный исполнитель
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