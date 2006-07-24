Натянуть дизайн в shop-script premium

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок642 просмотра

Есть готовый дизайн для скрипа, осталось только его вставить в сам скрипт

19 лет назад
Mustang999
Илья 
41 год
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 лет назад
$20
1 день
Спасибо за проделанную работу. Подошёл к работе ответственно, помог разобраться в функциях движка и ответил на все вопросы
Человек оказался очень общительным и дружелюбным. В кратчайшие сроки предоставил задание и точные изменения что как делать. Понравилось с ним работать.

Заявки фрилансеров

Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 лет назад

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