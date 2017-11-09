Около 30 страниц (уник.дизайн). перенос с ucoz Блог Детали в ЛС
Привязать платежную систему
Необходимо на сайт cms wp (без интернет магазина) привязать систему оплаты, с банком не определено еще.
Заявки фрилансеров
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