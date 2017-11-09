Привязать платежную систему

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок136 просмотров

Необходимо на сайт cms wp (без интернет магазина) привязать систему оплаты, с банком не определено еще.

WordPress
8 лет назад
Mustang999
Илья 
41 год
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 1C Bitrix. Доработки на сайте

    Добрый день. Необходимо внести изменения на сайте, согласно ТЗ Оптимизация https://drive.google.com/open?id=1ZnoljeKDFyYzbYtVCIQeSefnR03PDOk5 комментарии к ТЗ https://drive.google.com/open?id=1Sn_1RfQsjLFQU20ikTJ_P9mStK4hOQmWF1xCaXUnwH4 Фильтры https://drive.google.com/open?id=115Zb8qbSFtY3T_xB6XMYgZ0WUxlM-DIG2O9KfM_SERE Редиректы ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress

    Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress http://vitatone.ua.  Админка должна быть понятна и проста в использовании.  Доработка - добавить кнопку "Купить" (дизайн готов) на странице "Подарочный набор" с переходом на сайт Розетка.

    WordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Добрый день Ищу разработчика, для сайта.  Есть описание и схема сайта. Если есть вопросы пишите и давайте обсудим как его можно реализовать. Дизайн не нужен. ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Опытный программист WP для небольших правок

    Нужен опытный программист WP. Необходимо поправить ссылку в информации выводящейся шоткодами. И нужно сделать чтобы выпадающее меню закрывалось при клике на область где нет меню. Сейчас закрывается только при клике по самой ссылке. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • CMS Bitrix дорработать мобильную версию

    Задача: Доработать мобильную версию сайта, исправить ошибки отображения. Работы: 1. Расписание матчей - отцентрировать названия к логотипу 2. Номинации - Выравнить названия и иконки институтов 3. Участники (все города) - ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Личный кабинет на MODx

    На сайте нужно сделать личный кабинет для пользователей. Пользователь регистрируется на сайте, указываю свой емайл. Ему на почту приходит логин и пароль по которому он заходит в личный кабинет. В ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка модуля в Opencart

    При создании нового атрибута сделать возможным привязать его к необходимой категории,  далее при создании шаблона (добавление атрибутов по шаблону) сделать возможность либо выбрать  нужную категорию к шаблону к которой уже относятся созданные ранее атрибуты либо доработать ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта для рендер-фермы

    $280

    Всем доброго дня, Есть готовый дизайн (лэндинг, доп. страница перехода на новости ) с логотипом, см. приложенный файл. От вас требуется состыковать дизайн с системой управления WordPress, итог сайт под ключ! От ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад