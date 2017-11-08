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Доработка модуля в Opencart
При создании нового атрибута сделать возможным привязать его к необходимой категории, далее при создании шаблона (добавление атрибутов по шаблону) сделать возможность либо выбрать нужную категорию к шаблону к которой уже относятся созданные ранее атрибуты либо доработать таким образом что если начинаем вводить атрибут, к пр . Типнам выпадает список следующего вида:Тип (кондиционеры)Тип (беговые дорожки)Тип (
Модуль подобный как слышал должен быть бесплатный
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