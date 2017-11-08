Доработка модуля в Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

При создании нового атрибута сделать возможным привязать его к необходимой категории,  далее при создании шаблона (добавление атрибутов по шаблону) сделать возможность либо выбрать  нужную категорию к шаблону к которой уже относятся созданные ранее атрибуты либо доработать таким образом что если начинаем вводить атрибут, к пр . Типнам выпадает список следующего вида:Тип (кондиционеры)Тип (беговые дорожки)Тип (

Модуль подобный как слышал должен быть бесплатный

Opencart
8 лет назад
maximalby
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров