Доработка модуля в Opencart

При создании нового атрибута сделать возможным привязать его к необходимой категории, далее при создании шаблона (добавление атрибутов по шаблону) сделать возможность либо выбрать нужную категорию к шаблону к которой уже относятся созданные ранее атрибуты либо доработать таким образом что если начинаем вводить атрибут, к пр . Типнам выпадает список следующего вида:Тип (кондиционеры)Тип (беговые дорожки)Тип (

Модуль подобный как слышал должен быть бесплатный