Доработка сайта для рендер-фермы

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок321 просмотр

Всем доброго дня,

Есть готовый дизайн (лэндинг, доп. страница перехода на новости ) с логотипом, см. приложенный файл.

От вас требуется состыковать дизайн с системой управления WordPress, итог сайт под ключ!

От вас стоимость и сроки ( не более 2-3 недель!)

Без портфеля не беспокоить.

Оплата только безопасная сделка!

WordPress
8 лет назад
Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад
$320
10 дней
Понравился исполнитель, хорошо разбирается в своей работе рекомендую!
Отличный заказчик! Все на высшем уровне, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад