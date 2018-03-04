Доработка сайта для рендер-фермы

Всем доброго дня,

Есть готовый дизайн (лэндинг, доп. страница перехода на новости ) с логотипом, см. приложенный файл.

От вас требуется состыковать дизайн с системой управления WordPress, итог сайт под ключ!

От вас стоимость и сроки ( не более 2-3 недель!)

Без портфеля не беспокоить.