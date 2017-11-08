Интегрировать Опенкарт и 1С

Доброго времени суток.

Сайт на Опенкарте http://cotti.cybersov.net/

Для интеграции с 1С купили модуль: http://site-with-1c.ru/index.php/forum/module-opencart/22-vyshel-novyj-modul-integratsii-opencart-c-1c

Задача: интегрировать магазин на опенкарте и 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)

В чем возникла сложность: у товара есть характеристики (цвет и размер), которые в 1С заказчика указаны единым параметром. При этом на сайте это должно быть 2 характеристики (отдельно цвет, отдельно размер).

Нынешний исполнитель "доработал" с задачей не справился.

Что нужно: интегрировать 1С и магазин. Руками, используя текущий модуль, купив новый модуль - мне все равно.

нужны от вас стоимость и сроки.

и то и другое должны быть реальными.

Опыт в интеграции опенкарта и 1С приветствуются.

Приоритет исполнителям из Украины, поскольку в украинской версии 1С есть особенности.