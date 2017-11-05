Используется модуль Рекомендованные товары. Выводит на главную некоторые товары. Доделать то, что не получилось сделать стандартными средствами модуля: 1. http://prntscr.com/h80hbl При нажатии выбирается параметр (только размер). При выборе сверху ...
Сделать доработки на сайте на вордпрессе
Необходимо сделать доработки на сайте для СЕО и другие мелочи
Около 12 пунктов. Создание новой страницы, созданиюе нескольких меню дополнительных, изменение блока с текстовыми отзывами на блок с видео-отзывами и тд
Подробное ТЗ дам кандидатам
Сайт на вордпрессе
Заявки фрилансеров
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