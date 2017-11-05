Сделать доработки на сайте на вордпрессе

Настройка импорта/экспорта товаров с инет магазина (вариативные товары): -чтоб можно было выгрузить все продукты с сайта( не только записи или что-то еще, а именно товары -продукты), откорректировать существующие товары, добавить/удалить товары и загрузить назад ...