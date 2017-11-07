Подправить главную страницу. Без ПХП. Только HTML+CSS

Необходимо исправить главную страницу этого сайта: http://demo.argisty.com/ , как на скриншотке.

Если справить с главной страницей будем сотрудничать над данным проектом до конца.

Суть работы: заменить картинки, текст и блоки. Работы с пхп нету.

Сроки до завтра.

Если справляетесь с проектом, работаете с ним до конца и соответственно больше прибыли получается.

Бюджет на главную страницу: 500-700р. Оплата через WebMoney.

По сути, сложного ничего нет. Форма в шапке уже сверстана. Осталось только всё вставить, заменить картинки, текст и блоки (содержимое) и всё готово.