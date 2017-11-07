Подправить главную страницу. Без ПХП. Только HTML+CSS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок213 просмотров

Необходимо исправить главную страницу этого сайта: http://demo.argisty.com/ , как на скриншотке.

Если справить с главной страницей будем сотрудничать над данным проектом до конца.

Суть работы: заменить картинки, текст и блоки. Работы с пхп нету.

Сроки до завтра.

Если справляетесь с проектом, работаете с ним до конца и соответственно больше прибыли получается.

Бюджет на главную страницу: 500-700р. Оплата через WebMoney.

По сути, сложного ничего нет. Форма в шапке уже сверстана. Осталось только всё вставить, заменить картинки, текст и блоки (содержимое) и всё готово.

CSSHTMLPHP
8 лет назад
Grep
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dogrof
Михаил 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Михаил помог с проектом, который "горел". В кратчайшие сроки выполнил заказ. Качественно и быстро! Рекомендую сотрудничество с данным фрилансером.
Отличный заказчик, приятный в общении и который относится с пониманием к работе фрилансера, никаких нареканий и работа с таким человеком только в радость. Оплата без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dogrof
Михаил 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад