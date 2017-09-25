Middle Front-End Specialist
Если вам нужен Middle Frontend Engineer, я буду рад помочь в создании проектов.
Меня зовут Михаил, я высококвалифицированный Frontend Developer по направлениям Vue/Wordpress, с опытом более 4 лет в создании масштабируемых веб-сайтов для таких областей: электронная коммерция, медиа и развлечения, недвижимость, финтех и другие.
Готов предоставить глубокую экспертизу разработки, чистый код,
коммуникативные навыки и творчество.
Моя основная цель — предоставить моему клиенту продукт высочайшего качества в лучшие сроки. Если у вас есть какие-то вопросы или же предложения — вы можете связаться со мной :)
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт компаниинет просмотров
- Сайт по наращиванию волос1 просмотр
- Израильский интернет магазин комплектующихнет просмотров
- NFT Game Marketplaceнет просмотров
- Вёрстка по PSD Макету #2211 просмотров
- Вёрстка сайта по PSD макетам.244 просмотра
- Смена и редактирование шаблона интернет-магазина194 просмотра
- Перенос и правка сайта240 просмотров
- Перенос на Wordpress235 просмотров
- Зарубежный интернет-магазин одежды223 просмотра
- Простой интернет магазин199 просмотров
- Landing Page182 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
5 лет назад
Просто потратил время. Работа не выполнена.
$15
10 баллов
6 лет назад
С данным человеком работаю уже 2 раз. Очень хороший исполнитель. Делает что от него просят и даже немного больше. Инициативный.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и был рад с ним снова поработать, никаких задержек в оплате и полное понимание работы фрилансера, советую.
$20
10 баллов
6 лет назад
Михаил отлично справился с работой, все четко по заданию, в срок и за разумную плату. Всегда на связи, приятен в общении, оперативно делал все правки. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный в общении заказчик, всё техническое задание описано понятно, без задержек в оплате. рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Михаил помог с проектом, который "горел". В кратчайшие сроки выполнил заказ. Качественно и быстро! Рекомендую сотрудничество с данным фрилансером.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в общении и который относится с пониманием к работе фрилансера, никаких нареканий и работа с таким человеком только в радость. Оплата без задержек. Рекомендую.
$40
10 баллов
6 лет назад
Михаил быстро сделал свою работу на 150%! Очень хороший исполнитель, работает на результат с головой.
Ответный отзыв
Заказом полностью доволен. Заказчик понимающий и умеет сформировать необходимые требования, по ходу проекта было приятно поддерживать связь и оплату произвёл сразу после завершения проекта.
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
$7/час
от 1 дня
#241