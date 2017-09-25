Dogrof

Михаил Dogrof

 
26 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Middle Front-End Specialist

Если вам нужен Middle Frontend Engineer, я буду рад помочь в создании проектов.
Меня зовут Михаил, я высококвалифицированный Frontend Developer по направлениям Vue/Wordpress, с опытом более 4 лет в создании масштабируемых веб-сайтов для таких областей: электронная коммерция, медиа и развлечения, недвижимость, финтех и другие.
Готов предоставить глубокую экспертизу разработки, чистый код,
коммуникативные навыки и творчество.
Моя основная цель — предоставить моему клиенту продукт высочайшего качества в лучшие сроки. Если у вас есть какие-то вопросы или же предложения — вы можете связаться со мной :)

WordPressVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
2 балла
5 лет назад
Сверстать и натянуть на WP простой интернет-магазин (Horeca)
Просто потратил время. Работа не выполнена.
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт на WP (2-3 часа)
С данным человеком работаю уже 2 раз. Очень хороший исполнитель. Делает что от него просят и даже немного больше. Инициативный.
Отличный заказчик и был рад с ним снова поработать, никаких задержек в оплате и полное понимание работы фрилансера, советую.
Ответный отзыв
Katerina4384
Екатерина 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Натянуть дизайн на WP
Михаил отлично справился с работой, все четко по заданию, в срок и за разумную плату. Всегда на связи, приятен в общении, оперативно делал все правки. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Очень приятный в общении заказчик, всё техническое задание описано понятно, без задержек в оплате. рекомендую!
Ответный отзыв
Grep
29 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Подправить главную страницу. Без ПХП. Только HTML+CSS
Михаил помог с проектом, который "горел". В кратчайшие сроки выполнил заказ. Качественно и быстро! Рекомендую сотрудничество с данным фрилансером.
Отличный заказчик, приятный в общении и который относится с пониманием к работе фрилансера, никаких нареканий и работа с таким человеком только в радость. Оплата без задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Скопировать сайт с натяжкой на CMS (WordPress)
Михаил быстро сделал свою работу на 150%! Очень хороший исполнитель, работает на результат с головой.
Заказом полностью доволен. Заказчик понимающий и умеет сформировать необходимые требования, по ходу проекта было приятно поддерживать связь и оплату произвёл сразу после завершения проекта.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
$7/час
от 1 дня
#241