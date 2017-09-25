Middle Front-End Specialist

Если вам нужен Middle Frontend Engineer, я буду рад помочь в создании проектов.

Меня зовут Михаил, я высококвалифицированный Frontend Developer по направлениям Vue/Wordpress, с опытом более 4 лет в создании масштабируемых веб-сайтов для таких областей: электронная коммерция, медиа и развлечения, недвижимость, финтех и другие.

Готов предоставить глубокую экспертизу разработки, чистый код,

коммуникативные навыки и творчество.

Моя основная цель — предоставить моему клиенту продукт высочайшего качества в лучшие сроки. Если у вас есть какие-то вопросы или же предложения — вы можете связаться со мной :)