Здравствуйте! Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ раз - http://take.ms/f8ftj два - http://take.ms/GoeZK три (ответ доктора) - http://take.ms/3Fw5C ...
Внесение изменений в шаблон Битрикса
Добрый день!
Есть сайт: http://tny.im/aSz
Нужно изменить шаблон, в первую очередь это шапка с меню и подвал + отзывы (согласно макетам psd):
https://drive.google.com/open?id=0By_Lem4f0aUMaVBFakJWYVdYSkk
Верстка элементов за вами.
Укажите, пожалуйста, вашу стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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