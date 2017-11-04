Внесение изменений в шаблон Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок183 просмотра

Добрый день!

Есть сайт: http://tny.im/aSz

Нужно изменить шаблон, в первую очередь это шапка с меню и подвал + отзывы (согласно макетам psd):

https://drive.google.com/open?id=0By_Lem4f0aUMaVBFakJWYVdYSkk

Верстка элементов за вами.  

Укажите, пожалуйста, вашу стоимость и сроки. 

8 лет назад
Nezzar
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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