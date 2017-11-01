Нужно натянуть на Битрикс, спрограммировать. Четкого ТЗ нет. Но и дизайн делался на основе двух сайтов, но их основе и нужно спрограммировать (должно работать как там, если есть такая часть, но делать по минимуму): ...
Подправить стилистику сайта опенкарт 1.5
Веб студии нужен исполнитель проекта.
Подправить стилистику сайта, дабавить пару блоков. опенкарт 1.5.
Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.
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