Ускорение сайта на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки148 просмотров

Требуется ускорение сайта на wordpress под https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ с результатом выше 90.

Загрузка шрифтов с моего сервера и тд.

Рассмотрю предложения только от тех у кого опыт с wordpress, отзывы и портфолио с результатами.

WordPress
7 лет назад
mike5644444
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
2 дня
Все сделано хорошо
Отличный заказчик, спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад