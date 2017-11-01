Битрикс ИМ - натянуть верстку

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок237 просмотров

Нужно натянуть на Битрикс, спрограммировать.

Четкого ТЗ нет. Но и дизайн делался на основе двух сайтов, но их основе и нужно спрограммировать (должно работать как

там, если есть такая часть, но делать по минимуму):

https://www.wildberries.ru/

https://www.lamoda.ru/women-home/

Вот верстка https://yadi.sk/d/SmQ_cv-N3P2ejM

Нужно как можно быстрее

7 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров