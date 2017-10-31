Правки сайта на WordPress Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок194 просмотра

Нужно сделать пару правок в интернет-магазине на WP.

ТЗ: https://yadi.sk/d/HZTN5mL33PKHNR

Пишите стоимость данной работы.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
AlexeyLu
Алексей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров