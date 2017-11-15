Wordpress. Адаптировать таблицу с данными для мобильных устройств

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Завершен4 заявки143 просмотра

Здравствуйте!

Для сайта zubki-zubi_kz нужно адаптировать таблицу с ценами.

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/17DkmO4keJjtyOYalJ2PniNKRgXGzyl8e6qVwLPkgnNE/edit?usp=sharing﻿

Прошу подробно ознакомиться и подробно отписаться по срокам и по цене.

WordPress
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Приятно было сотрудничать. Рекомендую всем. Будем и дальше работать.
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад