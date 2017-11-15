Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.
Wordpress. Адаптировать таблицу с данными для мобильных устройств
Здравствуйте!
Для сайта zubki-zubi_kz нужно адаптировать таблицу с ценами.
Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/17DkmO4keJjtyOYalJ2PniNKRgXGzyl8e6qVwLPkgnNE/edit?usp=sharing
Прошу подробно ознакомиться и подробно отписаться по срокам и по цене.
Выбранный исполнитель
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