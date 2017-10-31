Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.
Помощь в переносе сайта на новый хостинг
Ищу специалиста для переноса сайта с одного хостинга на другой. Сайт находится по адресу: glass-wall.ru
CMS - неизвестная, скорее всего самописная. Доступа к хостинг-панели нет в виду потери контакта с изначальным разработчиком сайта, который разместил его на хостинге сам и теперь не выходит на связь. Есть архив с бэкапом сайта в папке - именно это и нужно развернуть на новом хостинге, настроив работоспособность сайта. Функционал на сайте минимальный - по сути это просто галерея выполненных работ + текстовые страницы. Нужен специалист, который с такими исходными данными поможет перенести сайт и запустить его на новой площадке. Рассмотрю только предложения с ценами, выяснять ваши прайсы по скайпу или в переписке - извините, времени нет.
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