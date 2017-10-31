Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.
Мультисайтовость UMI.CMS
Необходимо разместить новый проект в существующей базе сайтов.
Заявки фрилансеров
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