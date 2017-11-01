Требуется drupal специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок109 просмотров

Нужно произвести изменения на сайте.

Требования:

- опыт разработки модулей

- хорошие знания системы

Drupal
7 лет назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров