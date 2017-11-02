Небольшие правки Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки133 просмотра

Требуется внести правки на сайте (ocStore 1.5.5.1.2)

  • разместить ссылки на "соглашение" в форме: заказа звонка, заявки. По примеру как уже реализовано в "корзине" (скрин).
  • разместить ссылку в футере (отметка стоит чтобы отображало, но не отображает (скрин))
  • изменить название ссылки на "Я даю согласие на обработку своих персональных данных"
Оплата: wmr, карта.
ocStoreOpencart
7 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Все сделано оперативно. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Постановка задачи понятна с первого раза, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад