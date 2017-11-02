Здравствуйте! Интересует стоимоть переноса и сроки. Имеется сайт: http://jurspravki.ru/ Его нужно поставить на Bitrix. В нем очень много страниц (порядка 3000), см. раздел справки и т.п.
Небольшие правки Opencart
Требуется внести правки на сайте (ocStore 1.5.5.1.2)
- разместить ссылки на "соглашение" в форме: заказа звонка, заявки. По примеру как уже реализовано в "корзине" (скрин).
- разместить ссылку в футере (отметка стоит чтобы отображало, но не отображает (скрин))
- изменить название ссылки на "Я даю согласие на обработку своих персональных данных"
Выбранный исполнитель
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