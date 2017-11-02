Увеличить область выплывающего меню cms-opencart

Требуется внести правки на сайте (ocStore 1.5.5.1.2) разместить ссылки на "соглашение" в форме: заказа звонка, заявки. По примеру как уже реализовано в "корзине" (скрин).разместить ссылку в футере (отметка стоит чтобы отображало, но не отображает (скрин))изменить название ...