Увеличить область выплывающего меню cms-opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок145 просмотров

Нет перехода из главного меню во всплывающее меню с вкладок "ролики, скейтборды, самокаты" и "аксессуары". Необходимо расширить область и устранить проблему

Opencart
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад